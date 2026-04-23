Замглавы Богородского округа оценил подготовку парков к летнему сезону

По поручению главы Богородского округа Игоря Сухина его заместитель Артем Зайцев провел тщательный осмотр парковой инфраструктуры. Оценивалась степень готовности как персонала и техники, так и территории парков к наступлению летнего сезона.

Для летнего содержания парков подготовлена крупная техника, включая тракторы, поливальные и подметальные машины, измельчители древесины. Уборка территорий проводится ежедневно.

Поддержание порядка в летний период будет осуществляться силами штатных дворников и разнорабочих. В частности, внимание будет уделено высадке растений, санитарной обрезке деревьев, сбору сухих веток и переработке их в щепу.

Уже проведена расконсервация фонтанного комплекса «Добрый ангел мира». Выполнены работы по покраске малых архитектурных форм и тумб опор освещения — пешеходная и прогулочная зона заиграли новыми красками. Тротуары и газоны очищены от мусора, обеспечена экологическая чистота и комфорт. Парки готовы встретить летний сезон и рады посетителям.