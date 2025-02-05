Замглавы Балашихи встретился с жителями дома № 5 на Реутовской улице

Член политсовета партии «Единая Россия» в Балашихе Максим Сидоркин провел осмотр системы водоотведения в подвальном помещении многоквартирного дома в рамках партпроекта «Жители МКД». Визит состоялся по просьбе жителей, которые неоднократно обращались с жалобами на подтопление подвала в результате прорыва канализационных труб.

Во время осмотра Максим Сидоркин встретился с жителями, поблагодарив их за активную гражданскую позицию и готовность сотрудничать в решении возникшей проблемы. Он отметил, что совместная работа всех заинтересованных сторон является залогом успешного результата.

Результаты проверки будут подвергнуты тщательному анализу, и все необходимые ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Сидоркин заверил жителей, что будет осуществляться постоянный контроль за ходом выполнения работ. Он подчеркнул, что подобные инциденты требуют системного подхода, который включает не только оперативное устранение последствий аварий, но и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Эта инициатива служит примером того, как важно взаимодействие между властью и населением для решения актуальных проблем и обеспечения комфортных условий проживания в многоквартирных домах.