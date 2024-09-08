Замглавы Балашихи Варнавский встретился с жителями микрорайона 1 Мая

Развитие транспортной инфраструктуры обсудили с жителями микрорайона 1 Мая в Балашихе. Люди попросили о дополнительных маршрутах к станциям метро и новой остановке.

Во встрече в формате выездной администрации с жителями микрорайона 1 Мая поучаствовали заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский и специалисты министерства здравоохранения и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жители попросили повысить доступность транспорта к микрорайону со стороны МКАД, запустить дополнительные маршруты к станциям метро и обустроить еще одну остановку.

«Жители к нам уже обращались по поводу корректировки остановки, которая находится в неудобном для них месте. Сейчас остановка расположена у домов № 24 и 25, но планируется перенести ее на выезд из микрорайона. Проект остановки разработан и согласован с жителями. Важно также, что остановка будет с двумя заездными карманами», — прокомментировал Дмитрий Варнавский.

Также участники встречи попросили отремонтировать спортплощадку у дома № 31. Объект включили в план благоустройства на 2026 год.

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