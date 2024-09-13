Замглавы Балашихи Сергей Лукичев провел обход микрорайона Центр-2

В Балашихе прошла инспекция готовности жилых домов к отопительному сезону. В ходе проверки особое внимание уделили домам на проспекте Героев и улицах Струве, Поликахина и Корнилаева.

В ней приняли участие заместитель главы округа Михаил Объедков, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, депутаты Александр Евсюткин и Сергей Щукин, а также представители управляющих компаний и активные жители.

Как отметил Сергей Лукичев, в микрорайоне Центр-2, где прошлой зимой возникали проблемы с теплоснабжением, все дома готовы к предстоящему отопительному сезону. Однако на Шестой улице были выявлены недостатки в работе подрядчика по восстановлению дорожного полотна после проведения работ по ливневой канализации. Подрядчику поручено в кратчайшие сроки устранить замечания.

В рамках обхода также обсудили вопросы вывоза мусора и размещения новых контейнерных площадок, установку остановочных павильонов на проспекте Героев и благоустройство дворовых территорий.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова, его заместители продолжают регулярные проверки состояния дворов и общественных территорий в различных районах городского округа.