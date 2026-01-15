Замглавы Балашихи проверил уборку территорий в микрорайоне Ольгино

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев совместно с активными жителями микрорайона провел проверку содержания территории. Особое внимание уделили качеству уборки после обильных снегопадов.

По словам Сергея Лукичева, во время обхода тщательно проверяли своевременность и полноту очистки проезжей части и пешеходных дорожек, состояние дорожного покрытия, в том числе наличие наледи и меры по ее устранению. Также осмотрели содержание контейнерных площадок.

Жители, присоединившиеся к проверке, в режиме живого диалога задали вопросы и внесли предложения по благоустройству. Наиболее частые обращения касались расширения графика уборки снега и модернизации контейнерных площадок.

По итогам обхода сформирован перечень поручений для профильных служб. Сергей Лукичев взял контроль за их исполнением.