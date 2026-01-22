Замглавы Балашихи проверил уборку снега в Железнодорожном микрорайоне

Заместители главы Балашихи Михаил Объедков и Сергей Лукичев совместно с депутатом окружного совета Ульяной Кондряковой, представителями управляющих компаний, ресурсоснабжающей организации и активными жителями провели очередной выездной обход по проверке состояния одного из микрорайонов города. Особое внимание в ходе рейда было уделено качеству очистки проездной части и тротуаров от снега и наледи, своевременности уборки и наличию противогололедных материалов на дорогах.

Участники проверки осмотрели улицы, подходы к остановкам и пешеходным переходам, оценили степень посыпки и состояние проезжей части после ночных морозов.

«Мы пообщались с активными жителями, выслушали их просьбы и предложения. Все отмеченные замечания и недочеты взяты в работу и направлены в профильные службы», — прокомментировал Сергей Лукичев.

По результатам обхода сформированы заявки и обращения в соответствующие службы для оперативного устранения выявленных нарушений.

Кроме дорожного полотна контроль коснулся и содержания контейнерных площадок: проверены чистота, доступность и организация сбора отходов. Жители, присоединившиеся к мероприятию, получили возможность задать вопросы и предложить идеи по улучшению качества городской среды.

Формат выездной администрации, в котором регулярно работают заместители главы Балашихи, позволяет оперативно реагировать на обращения граждан и отслеживать исполнение работ на местах. На встречах с населением чаще всего поднимаются вопросы дорог и транспорта, медицины, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, образования и культуры — именно эти темы становятся приоритетными при планировании дальнейших мероприятий и работ.