Замглавы Балашихи проверил состояние улиц в микрорайоне Ольгино

В микрорайоне Ольгино состоялся обход территории, организованный заместителем главы городского округа Балашихи Михаилом Объедковым. В мероприятии приняли участие представители дорожных служб, профильных управлений администрации и управляющих компаний. Осмотр затронул улицы Ляхова, Главную, Граничную и Первую.

В ходе проверки выявлен ряд замечаний по содержанию придорожных территорий.

«Необходимо своевременно убирать мусор вдоль бордюрного камня и ликвидировать листовки на столбах освещения. По окосу травы замечаний нет. Жители поднимают вопрос об оборудовании подхода к остановке общественного транспорта на улице Граничной. Соответствующие поручения даны муниципальному предприятию и управлению транспорта, дорог и связи. Управляющей компании поручено покрасить перильные ограждения многоквартирных домов», — рассказал Михаил Объедков.

Еженедельные обходы территорий проводятся по поручению главы Балашихи Сергея Юрова во всех микрорайонах города. Основанием для выбора участков служат обращения жителей, что позволяет оперативно реагировать на их запросы и улучшать городскую среду.