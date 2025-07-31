Замглавы Балашихи проверил состояние территорий в микрорайоне Саввино

Заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев совершил рабочую поездку в микрорайон Саввино, где проверил состояние территорий и пообщался с активными жителями. В ходе встречи местные жители озвучили ряд предложений и просьб, касающихся улучшения инфраструктуры их района.

Среди основных запросов жителей была высадка деревьев на территории микрорайона, установка бордюров на Спасском бульваре и создание лестницы, соединяющей бульвар с дорогой.

«Все просьбы граждан приняты в работу. Управляющим компаниям под контролем управления жилищно-коммунального хозяйства администрации поручил приступить к реализации поставленных задач в ближайшее время», — рассказал Сергей Лукичев.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова, такие выездные встречи с жителями проводятся регулярно в различных районах города. Участие заместителей главы и руководителей профильных управлений администрации позволяет гражданам не только озвучивать свои вопросы, но и получать квалифицированные ответы от специалистов на месте.