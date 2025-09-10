Замглавы Балашихи проверил состояние дворов в микрорайоне Северный

Выездной обход территории одного из микрорайонов Балашихи совершил заместитель главы городского округа Максим Сидоркин. Во встрече приняли участие местные жители и представители управляющей компании, обслуживающей жилой фонд района.

В ходе обхода особое внимание было уделено состоянию дворовых и общественных территорий, а также детских игровых площадок. Особую значимость имела уборка опавшей листвы с тротуаров и дорог общего пользования, что важно для поддержания чистоты и безопасности жителей микрорайона в осенний период.

«Обсудили проблему, связанную с удалением деревьев. Принято решение обратиться в войсковую часть Министерства обороны России, поскольку часть деревьев растет на земельном участке, находящемся в пользовании данной военной части», — прокомментировал Максим Сидоркин.

Все выявленные вопросы и замечания взяты в работу и будут направлены в профильные подразделения администрации для оперативного решения.

Формат открытого диалога между жителями и представителями власти продолжает доказывать свою эффективность: он позволяет горожанам получить необходимую помощь и поддержку, а администрации — быстро реагировать на возникающие проблемы и устранять недостатки в благоустройстве и содержании территории.