Замглавы Балашихи проверил содержание территорий в микрорайоне Южный

В микрорайоне Южный городского округа Балашиха состоялся обход территории, организованный заместителем главы администрации Максимом Сидоркиным. В мероприятии приняли участие местные жители, сотрудники управляющих компаний и представители городских служб.

Целью встречи стало изучение состояния дворов, общественных пространств, торговых зон и детских площадок, а также контроль за ходом благоустройства.

В ходе обхода участники проверили содержание придомовых территорий и общественных зон. Особое внимание уделили установке новой контейнерной площадки у дома № 3 по улице Фадеева.

По данным осмотра, управляющая компания провела покос травы между домами № 7 и № 9, а также убрала сухостойные деревья. Максим Сидоркин высоко оценил качество работ по содержанию дворов, отметив их ухоженность и чистоту.

Кроме того, участники осмотрели торговые ряды вдоль улицы Фадеева. По итогам проверки было установлено, что незаконные торговые объекты успешно демонтированы, что способствует наведению порядка и улучшению внешнего вида микрорайона.

Такие обходы позволяют администрации Балашихи оперативно реагировать на запросы жителей, контролировать благоустройство и поддерживать комфортную городскую среду.