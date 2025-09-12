Замглавы Балашихи проверил содержание микрорайона Железнодорожный

Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев вместе с заместителем главы округа Михаилом Объедковым провели выездной осмотр микрорайона Железнодорожный. Целью мероприятия стало комплексное обследование состояния дворовых территорий, детских и спортивных площадок, парковочных зон, дорог и контейнерных площадок.

В ходе обхода специалисты выявили места, нуждающиеся в ремонте и обновлении. Кроме того, активные жители микрорайона высказали свои предложения и пожелания по улучшению инфраструктуры и модернизации общественных пространств.

«На встрече присутствовали активные жители Железнодорожного, которые предложили свои идеи по улучшению микрорайона и его модернизации. По результатам встречи сформирован детальный план мероприятий по улучшению территорий», — отметил Сергей Лукичев.

Все замечания и предложения будут переданы управляющим компаниям и ответственным подразделениям администрации городского округа. Реализация намеченных мероприятий позволит повысить комфорт и качество жизни жителей микрорайона Железнодорожный.