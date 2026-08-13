Замглавы Балашихи проверил содержание микрорайона Саввино

Сергей Лукичев совместно с заместителем главы Балашихи Михаилом Объедковым, представителями управляющей компании и коммунальными службами, а также активными жителями проверил содержание микрорайона Саввино. Рабочая встреча состоялась 12 августа.

Особое внимание уделили содержанию тротуаров, дворов, вывозу мусора с контейнерных площадок.

«Мы продолжаем регулярные обходы территорий нашего городского округа. Сегодня мы посмотрели содержание на улицах 1 Мая, Аллейной и других. Жители домов № 8, 10 на улице 1 Мая оставили пожелание по замене контейнерной площадки. Обязательно займемся этим вопросом», — отметил первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев.

Также в рамках встречи представители администрации оценили качество выполненных работ по ремонту подъездов. По результатам обхода выявили замечания, которые взяли в работу.

Заместители главы Балашихи регулярно проводят встречи с жителями в формате выездной администрации в различных районах города. Это позволяет руководству оперативно реагировать на запросы жителей. Чаще всего вопросы касаются дорог и транспорта, медицины, спорта, ЖКХ, благоустройства, образования и культуры.