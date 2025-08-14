Замглавы Балашихи проверил содержание микрорайона Первомайский

Обход территории микрорайона Первомайский провел заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин. В осмотре также приняли участие жители, управляющая компания и городские службы.

Особое внимание уделили оценке состояния дворовых и общественных территорий. Участники мероприятия проверили чистоту и порядок на улицах, благоустройство пешеходных зон, а также состояние малых архитектурных форм. Особое внимание уделили детским площадкам, их целостности, надежности креплений и соответствию требованиям безопасности.

Одним из основных результатов обхода стала необходимость модернизации контейнерной площадки, принадлежащей магазину «Верный» у дома № 8 на улице Первомайская. Максим Сидоркин поручил руководству магазина привести территорию объекта в надлежащее состояние, что позволит улучшить санитарное состояние района и повысить уровень комфорта для жителей.

Также стоит отметить, что недавно в микрорайоне были демонтированы нестационарные торговые объекты. На данный момент эта территория восстановлена и благоустроена.

Обход территории стал не только проверкой состояния объектов, но и возможностью для жителей высказать свои предложения и замечания по улучшению микрорайона.