Замглавы Балашихи проверил качество содержания дворов на улице Корнилаева

Член местного политсовета партии «Единая Россия» Михаил Объедков провел выездное мероприятие в рамках партпроекта «Чистая страна». Он оценил качество уборки и содержания дворов вблизи домов № 16, № 18 и № 20 на улице Корнилаева.

Во время обхода Михаил Объедков проверил детские игровые площадки, а также состояние дорог и тротуаров. Заместитель главы Балашихи побеседовал с местными жителями, выслушал их замечания и предложения по улучшению благоустройства.

«Наша задача заключается не только в выявлении недостатков, но и в оперативном взаимодействии с управляющими компаниями для их устранения. Только совместные усилия жителей и властей могут обеспечить чистоту и порядок в наших дворах», — отметил координатор партпроекта «Чистая страна» Михаил Объедков.

Члены местного отделения партии «Единая Россия» продолжат улучшать качество жизни в Балашихе. Такие мероприятия помогают создать комфортную городской среду в округе, укрепить связь между администрацией и жителями.