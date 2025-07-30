Замглавы Балашихи проверил качество благоустройства микрорайона Заря

Заместитель главы Балашихи Олег Бурлин проинспектировал территории в микрорайоне Заря по адресам: улица Московская, дом № 9, № 11, № 13. Участники встречи обсудили вопросы уборки придомовых и общественных пространств в летний период, а также установку камер видеонаблюдения на площадке с мусорными контейнерами.

Вместе Олегом Бурлиным на обход вышли начальник территориального отдела по южной Балашихе Вадим Кузнецов и представители УК «Озарение». Сотрудники управляющей компании регулярно следят за придомовой территорией, состояние которой в целом удовлетворительно. Многоквартирные дома в целях безопасности оснастили камерами, подключенными к системе Аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион».

Также Олег Бурлин проинформировал о системе оповещения Балашихи и алгоритме действий в случае атаки беспилотными летательными аппаратами, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.