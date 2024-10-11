Замглавы Балашихи проверил готовность жилых домов к отопительному сезону
Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев и замглавы Михаил Объедков проверили готовность жилых домов в микрорайоне Железнодорожный к отопительному сезону. Они похвалили управляющую компанию и отметили, что серьезных замечаний выявлено не было.
Первый объект — дом № 4 на Пионерской улице. Обход территорий прошел вместе с представителям управляющей компании «Жилкомсоюз» и активными жителями. Они осмотрели дворы и проверили запуск отопления в домах.
Первый замглавы отметил работу управляющей компании «Жилкомсоюз», которая обслуживание 53 дома.
«За последние годы в микрорайоне было проведено большое количество работ по благоустройству территорий, созданию народных троп, в том числе капитальный ремонт детского сада на улице Юбилейной, поэтому сегодня проверили работу УК по содержанию микрорайона. В целом, она удовлетворительная, даже хорошая. Замечаний серьезных нет, проблем с вывозом мусора не выявлено, поэтому этот микрорайон оставил очень хорошее впечатление», — сказал Сергей Лукичев.
На Пионерской, 8 проверили содержание подъездов и подвалов, оценили запуск отопления. Сотрудники управляющей компании отчитались о сезонной работе по вывозу листвы и уборке территорий.
Все замечания первого заместителя взяли на контроль.
Регулярные проверки состояния дворов и общественных территорий проводят по поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».