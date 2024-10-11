Замглавы Балашихи проверил готовность жилых домов к отопительному сезону

Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев и замглавы Михаил Объедков проверили готовность жилых домов в микрорайоне Железнодорожный к отопительному сезону. Они похвалили управляющую компанию и отметили, что серьезных замечаний выявлено не было.

Первый объект — дом № 4 на Пионерской улице. Обход территорий прошел вместе с представителям управляющей компании «Жилкомсоюз» и активными жителями. Они осмотрели дворы и проверили запуск отопления в домах.

Первый замглавы отметил работу управляющей компании «Жилкомсоюз», которая обслуживание 53 дома.

«За последние годы в микрорайоне было проведено большое количество работ по благоустройству территорий, созданию народных троп, в том числе капитальный ремонт детского сада на улице Юбилейной, поэтому сегодня проверили работу УК по содержанию микрорайона. В целом, она удовлетворительная, даже хорошая. Замечаний серьезных нет, проблем с вывозом мусора не выявлено, поэтому этот микрорайон оставил очень хорошее впечатление», — сказал Сергей Лукичев.

На Пионерской, 8 проверили содержание подъездов и подвалов, оценили запуск отопления. Сотрудники управляющей компании отчитались о сезонной работе по вывозу листвы и уборке территорий.

Все замечания первого заместителя взяли на контроль.

Регулярные проверки состояния дворов и общественных территорий проводят по поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова.

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