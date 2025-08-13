Замглавы Балашихи проверил благоустройство микрорайона Саввино

Заместитель главы Балашихи Олег Бурлин, начальник Территориального отдела по южной Балашихе Вадим Кузнецов и представители управляющей компании ООО «Арх-Строй Союз» провели обход территории в микрорайоне Саввино. Они осмотрели двор дома № 10 по улице Калинина.

Цель визита заключалась в обсуждении актуальных вопросов, касающихся уборки придомовых и общественных пространств в летний период, а также проверки состояния заглубленного помещения, предназначенного для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций. Присутствующие обсудили текущие проблемы с уборкой, отметив необходимость более тщательного подхода к поддержанию чистоты и порядка в общественных местах. Олег Бурлин подчеркнул важность участия жителей в этом процессе и призвал их активно сообщать о проблемах, чтобы администрация могла оперативно реагировать на них.

Особое внимание уделили заглубленному помещению, которое служит укрытием для населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Во время осмотра комиссия установила, что помещение соответствует требованиям Постановления Администрации городского округа 1467-ПА от 08.05.2024 года.

Кроме того, жителей проинформировали о системе оповещения города и алгоритме действий в случае угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов или других чрезвычайных ситуаций. Это поможет гражданам лучше подготовиться к потенциальным рискам и действовать более уверенно в критических ситуациях.