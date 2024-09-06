Предпринимателям в Балашихе напомнили о мерах поддержки бизнеса

Член политсовета партии «Единая Россия» в Балашихе Ирина Шведова провела встречу с предпринимателями. Она напомнила о мерах поддержки малого бизнеса.

На встрече предприниматели обсудили свои достижения и трудностями. Так, владельцы бизнесов рассказали о проекте по организации квестов, форумов по материнству и семейных фестивалей, поделились опытом организации развивающих занятий и международных экзаменов, оказания психологической поддержки родителям и подготовки детей к школе.

«Продолжаю встречи с представителями малого бизнеса. Такие мероприятия не только позволяют выслушать предпринимателей, но и оперативно реагировать на их проблемы. Большинство вопросов решаемы», — отметила Шведова.

Она добавила, что бизнес в Балашихе может рассчитывать на помощь во всех вопросах.

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