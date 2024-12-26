Замглавы Балашихи провел выездную встречу с жителями

В школе № 1 на проспекте Ленина прошла выездная встреча заместителя главы округа Дмитрия Варнавского с жителями микрорайона Балашихи-1. В мероприятии приняли участие председатель совета депутатов и руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, а также представители профильных управлений администрации округа.

На встрече жители подняли множество актуальных вопросов, среди которых выделялись темы ремонта балконных плит, состояния фасадов и инженерных коммуникаций, а также благоустройства центральной части города. В частности, было обсуждено благоустройство территории сквера в микрорайоне Балашихе-2 и реконструкция площади Ледового дворца, запланированные на 2025 год. Жители интересовались этими проектами и выразили желание активно участвовать в их реализации.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стало обращение жителей дома № 43 на проспекте Ленина, которые попросили перенести сроки капитального ремонта на более ранние даты.

Встречи в формате «выездной администрации» проводятся по поручению главы Балашихи Сергея Юрова с жителями разных районов города. Участие заместителей главы, руководителей профильных управлений администрации и управляющих организаций позволяет жителям озвучивать свои вопросы специалистам в режиме одного окна.