Замглавы Балашихи провел встречу с жителями

25 марта в школе № 5 Балашихи прошла встреча с жителями микрорайона Ольгино, организованная в формате выездной администрации. В мероприятии приняли участие заместитель главы округа Михаил Объедков, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутаты Александр Евсюткин и Илья Очаковский, а также представители профильных управлений администрации и управляющих компаний.

Основными темами обсуждения стали вопросы содержания придомовых территорий, уборки остатков снега и обслуживания многоквартирных домов. Жители активно поднимали вопросы, касающиеся содержания контейнерных площадок и своевременного вывоза мусора, что является актуальной проблемой для многих микрорайонов.

«Выездные администрации проводятся регулярно каждую неделю. Такой формат позволяет оперативно реагировать на обращения наших граждан. В рамках этой встречи мы обсудили с жителями вопросы работы управляющих компаний, содержания многоквартирных домов, придомовых территорий и организации дорожного движения на улицах Вторая, Третья и Четвертая», — отметил Михаил Объедков.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение сквозного проезда между Главной, Граничной и Второй улицами.

«Вторая улица очень сильно разгружает основные — Граничную и Главную. Особенно это важно для проезда машин Скорой помощи и пожарных к домам. Когда улица не перекрыта, это существенно экономит время», — рассказал житель микрорайона Ольгино Дмитрий Захаров.

Все поступившие обращения были зафиксированы и взяты на контроль профильными службами администрации.

Заместители главы Балашихи регулярно проводят встречи с жителями в формате выездной администрации в разных микрорайонах города. Наиболее востребованными остаются вопросы содержания территорий, ЖКХ, транспорта, медицины, спорта, образования и благоустройства.