Замглавы Балашихи провел встречу с жителями ЖК «Леоновский Парк»

В городском округе продолжается активная работа по благоустройству и поддержанию комфортной среды проживания. Недавно заместитель главы округа Максим Сидоркин совместно с сотрудниками управляющих компаний провел инспекционный обход территории жилого комплекса «Леоновский Парк».

Особое внимание во время обхода было уделено детской игровой площадке, расположенной на улице Соловьева, рядом с домом № 2. Максим Сидоркин отметил, что в ходе осмотра были выявлены дефекты, возникшие в процессе эксплуатации площадки. Все замечания зафиксированы и будут переданы подрядчику для устранения.

«Осмотрели детскую игровую площадку, расположенную вблизи дома № 2 по улице Соловьева, зафиксировали дефекты, образовавшиеся в процессе ее эксплуатации, для передачи в работу подрядчику», — подчеркнул Максим Сидоркин.

Жители района активно обсуждали вопросы благоустройства территории. Одним из ключевых стало предложение об обустройстве дополнительной контейнерной площадки на улице Соловьева у дома № 1. Это позволит снизить нагрузку на существующую площадку и улучшить условия сбора твердых коммунальных отходов.

Кроме того, горожане предложили организовать пешеходный переход между домом № 1 на улице Брагина и домом № 2 на улице Соловьева. Такая мера направлена на повышение безопасности движения и удобства для пешеходов.

Все обращения и предложения жителей были тщательно зафиксированы и переданы в профильные ведомства для детальной проработки и скорейшего решения.