Замглавы Балашихи провел встречу с жителями Железнодорожного микрорайона

Заместитель главы городского округа Михаил Объедков встретился с жителями микрорайона Железнодорожный в формате выездной администрации. Это мероприятие стало продолжением традиции регулярных встреч представителей администрации с населением, направленных на решение актуальных вопросов и проблем, волнующих граждан.

В ходе встречи участники обсудили несколько ключевых тем, среди которых качество воды, безопасность и комфорт на дорогах. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стало ограничение движения между улицами Рождественская и Маяковская. В ответ на это Михаил Объедков сообщил о планах администрации по созданию заездного кармана и переносу остановочного павильона в районе улицы Граничная, 28, что позволит увеличить количество парковочных мест и улучшить транспортную ситуацию в районе.

«На каждой проводимой нами встречи у микрорайонов есть свои вопросы, связанные с жизнью граждан. Они касаются транспорта, дорог, здравоохранения», — поделился Михаил Объедков.

Кроме того, заместитель главы округа подчеркнул, что в планах администрации стоит масштабная реконструкция дорог. В частности, работы будут проведены на улицах Шестая, Автозаводская и Пролетарская. Эти меры направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.

Также на встрече обсуждалась подготовка инженерной инфраструктуры социальных объектов и многоквартирных домов к зимнему периоду. Участники мероприятия высказали свои предложения и замечания, что позволит администрации более эффективно подготовиться к холодному сезону.

Регулярные встречи с жителями в формате выездной администрации стали важным инструментом для оперативного реагирования на запросы населения. Как показывает практика, самые волнующие вопросы чаще всего касаются таких сфер, как дороги и транспорт, медицина, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, образование и культура.