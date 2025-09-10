Замглавы Балашихи провел встречу с жителями по вопросу качества дорог в округе

Безопасные дороги возле детских садов обсудили в Балашихе. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где горожане смогли задать вопросы и обсудить актуальные темы, связанные с благоустройством и дорожной инфраструктурой.

Участие в мероприятии приняли заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев и муниципальный депутат Андрей Холод. Особое внимание уделили вопросам удаления аварийных деревьев, которые представляют опасность для жителей, пешеходов и припаркованного транспорта. Также обсудили организацию безопасного дорожного движения вблизи дошкольных образовательных учреждений, а также меры по содержанию и улучшению состояния территории микрорайона.

«Все озвученные пожелания будут систематизированы и переданы в профильные подразделения администрации для дальнейшей проработки и реализации», — отметил Алексей Ковалев.

Цель подобных встреч — повышение качества дорог в Балашихе, приведение улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями, развитие общественного транспорта и создание безопасных условий для всех участников движения.

Заместители главы города регулярно проводят выездные приемы в различных районах Балашихи. Такой формат позволяет оперативно реагировать на запросы жителей и решать наиболее волнующие их вопросы. Чаще всего на подобных встречах поднимаются темы, касающиеся дорог и транспорта, медицины, спорта, ЖКХ, благоустройства, образования и культуры.

Жители Балашихи ценят возможность напрямую обратиться к представителям власти и получить ответы на свои вопросы, что способствует развитию диалога и улучшению качества жизни в округе.