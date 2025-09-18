Замглавы Балашихи провел встречу с жителями микрорайона Железнодорожный

В новом корпусе школы № 15 в микрорайоне Железнодорожный прошла встреча в формате «выездной администрации», которую провели заместитель главы Балашихи Михаил Объедков и представители профильных управлений администрации городского округа. Мероприятие стало площадкой для прямого диалога с жителями, которые смогли задать актуальные вопросы и получить обратную связь от специалистов.

В ходе встречи были рассмотрены обращения граждан по ключевым направлениям: транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, благоустройство, содержание территорий, жилищно-коммунальное хозяйство и экология. Профильные специалисты взяли обращения в работу, что позволит оперативно решать возникающие проблемы и улучшать качество жизни в микрорайоне.

«Такой формат выездных администраций удобен как для жителей, так и для представителей управлений. Специалисты либо отвечают на вопросы на месте, либо берут их в работу и осведомляют жителей о принятых решениях позже», — отметил Михаил Объедков.

Подобные встречи проводятся по поручению главы Балашихи Сергея Юрова и направлены на создание открытого диалога между жителями и органами власти. Такой подход позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки, а также своевременно оказывать необходимую поддержку гражданам.