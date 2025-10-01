Замглавы Балашихи посетила производство оборудования для нефтяных скважин

Заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова осмотрела производственные мощности компании «Девар Петро», расположенной на территории индустриального парка «Соболиха». Весной 2025 года предприятие запустило первую очередь современного комплекса по изготовлению оборудования для строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин.

Генеральный директор компании Анатолий Шлапаков провел для Ирины Шведовой экскурсию по производственному цеху, продемонстрировав современное оборудование и технологические процессы. ООО «Девар Петро» специализируется на выпуске бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб, а также внутрискважинного оборудования, используемого на нефтегазовых месторождениях.

За десять лет работы предприятие зарекомендовало себя как надежный поставщик для крупнейших российских нефтегазовых компаний, среди которых «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Особое внимание уделяется импортозамещению: «Девар Петро» разрабатывает премиальные резьбовые соединения труб, что способствует укреплению технологической независимости отрасли.

В планах компании — расширение производства в Балашихе. В ближайшее время начнется строительство второй очереди производственного комплекса площадью 1283 квадратных метра в индустриальном парке «Соболиха». Это позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и создать дополнительные рабочие места.