Замглавы Балашихи ответила на вопросы сотрудников колледжа «Энергия»

Заместитель главы Балашихи Ирина Шведова провела встречу с сотрудниками Подмосковного колледжа «Энергия» в рамках инициативы «Выездная администрация». Это мероприятие стало отличной возможностью для студентов и преподавателей обсудить актуальные вопросы и получить ответы на интересующие их темы.

Обсуждения охватили такие темы, как транспорт, состояние дорог и медицинское обслуживание. Участники встречи активно интересовались проблемами, связанными с поликлиниками, очередями и процессом записи к врачам.

«Мы постарались решить большинство вопросов на месте, а те, которые требуют дополнительного внимания, взяли в проработку», — отметила Ирина Шведова.

Также важным аспектом встречи стало обсуждение трудовых договоров для несовершеннолетних и дополнительных льгот для пенсионеров. Это темы, которые волнуют многих, и их обсуждение является актуальным для обеспечения прав граждан.

Формат «Выездной администрации» предоставляет жителям возможность напрямую общаться с представителями местной власти, что способствует решению насущных вопросов и обмену мнениями. Такие встречи помогают укреплять связь между администрацией и населением, создавая пространство для открытого диалога и эффективного взаимодействия.