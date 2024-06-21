Замглавы Балашихи Олег Бурлин провел обход в поселке Купавна Сити

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Заместитель главы городского округа Балашиха Олег Бурлин продолжил серию рабочих обходов округа по вопросам чистоты и благоустройства. Вместе с управляющим коттеджного поселка Евгением Бондарцевым и активными жителями проверил содержание территории на наличие контейнерных зон погрузки мусора, скамеек и урн.

В коттеджном поселке находится 290 участков под индивидуальное жилищное строительство. Более 100 семей уже стали новоселами. Оборудована детская игровая площадка с зонами для игры в волейбол, футбол и хоккей.

В ходе рабочей встречи Олег Бурлин обсудил вопросы оборудования остановки для школьного автобуса, а также отметил положительную работу управляющей компании по уничтожению борщевика.

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