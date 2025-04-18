Замглавы Балашихи Михаил Объедков встретился с жителями микрорайона Салтыковка

Член местного политсовета партии «Единая Россия» Михаил Объедков провел встречу с жителями микрорайона Салтыковка в рамках недели приема граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Основное внимание уделили вопросам благоустройства территории.

Одним из ключевых вопросов стало предложение об установке лежачих полицейских для обеспечения безопасности на дорогах микрорайона. Михаил Объедков сообщил, что планируется их установка до первого июня, что значительно повысит безопасность передвижения по Салтыковке.

Жители выразили желание иметь детскую площадку в своем районе и указали место, которое считают подходящим для ее установки. Профильным подразделениям администрации было поручено проработать этот вопрос: определить статус земли и наличие охранных зон подземных коммуникаций, чтобы в дальнейшем рассмотреть возможность включения проекта в муниципальную программу.

Такие встречи продолжаются в Балашихе, направленные на решение актуальных вопросов благоустройства и улучшение качества жизни горожан.