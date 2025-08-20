Замглавы Балашихи Михаил Объедков встретился с жителями микрорайона Ольгино

Заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков совместно с жителями микрорайона Ольгино, представителями управляющей компании и муниципальных служб провел обход территории. Мероприятие было организовано для оценки состояния общественных пространств и обсуждения актуальных вопросов благоустройства, сообщили в администрации города.

В ходе обхода особое внимание уделили чистоте и содержанию дворов, состоянию тротуаров и пешеходных дорожек, а также своевременному обкосу травы. Михаил Объедков лично пообщался с жителями, выслушал их пожелания и предложения по улучшению микрорайона. Среди поднятых вопросов — создание нового пешеходного перехода на одной из улиц, что стало актуальной просьбой местных жителей.

«Мы регулярно анализируем обращения граждан, поступающие в течение недели, и выбираем территории для проведения обходов. Это помогает нам оперативно реагировать на запросы жителей и улучшать городскую среду», — отметил Михаил Объедков.

Все озвученные вопросы и предложения были зафиксированы и переданы в соответствующие подразделения администрации для дальнейшей проработки. Такие встречи с жителями позволяют властям Балашихи лучше понимать потребности горожан и направлять усилия на создание комфортной и безопасной среды в микрорайонах.