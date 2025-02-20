Замглавы Балашихи Михаил Объедков провел встречу с жителями округа

Встреча с заместителем главы Балашихи Михаилом Объедковым прошла в формате выездной администрации. В ней также участвовали профильные специалисты муниципалитета. Жители задали им вопросы по благоустройству улиц и обустройству парковок для автомобилей.

Мероприятие провели в жилом комплексе «Центр-2». Вступительное слово произвнес замглавы Алексей Ковалев. Он рассказал присутствующим о восьми объектах дорожной сети, которые в этом году будут ремонтировать и строить в микрорайоне Железнодорожный.

Одним из главных вопросов встречи стала парковка в запрещенных местах. Часто правила нарушают таксисты, которые ставят машины на привокзальной площади и вдоль Пролетарской улицы, заезжая прямо под «кирпич». С этой ситуацией представители администрации будут разбираться совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

«Если сотрудники Госавтоинспекции могут оперативно выявлять нарушителей, передвигающихся на легковом автотранспорте, то водителями грузового сложнее. Не всегда удается найти собственника для того, чтобы выписать ему штраф, наказать в ручном формате. Поэтому сотрудники администрации занимаются выявлением госномеров, передачей их в Госавтоинспекцию. Необходима глобальная проработка этой ситуации», — сказал Михаил Объедков.

Встречи в формате выездной администрации на территории округа проводят регулярно. В них участвуют заместители главы городского округа Балашиха, руководители профильных направлений и управляющих организаций. Такие мероприятия позволяют жителям задать свои вопросы специалистам в режиме одного окна.