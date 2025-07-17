Замглавы Балашихи Максим Сидоркин проверил содержание микрорайона Южный

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин вместе с жителями, представителями управляющих компаний и сотрудниками МБУ «Благоустройство-Балашиха» осмотрел территорию микрорайона Южный. В центре внимания были состояние дворов, общественных пространств и нестационарных торговых объектов.

В ходе встречи жители активно задавали вопросы о благоустройстве «народных троп», приоритетах в обновлении парков и лесопарков, а также о планах по восстановлению усадьбы «Пехра-Яковлевское».

Особое внимание уделили жалобам на работу управляющих организаций, обслуживающих микрорайон. Максим Сидоркин и представители служб подробно разъяснили все вопросы и обсудили возможные решения.

Также владельцам нестационарных торговых точек напомнили о строгом соблюдении Правил благоустройства, действующих в Балашихе, особенно в части организации выносной торговли. Нарушения в этой сфере недопустимы и будут контролироваться.

Такие встречи позволяют властям и жителям совместно работать над повышением комфорта и красоты микрорайона, оперативно решая актуальные проблемы.