Замглавы Балашихи Максим Сидоркин провел прием жителей по вопросам ЖКХ

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе состоялся прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Его провел заместитель главы городского округа Балашиха по вопросам ЖКХ Максим Сидоркин.

Среди обратившихся была жительница, которая подняла вопрос о нарушении работы вентиляционной системы и промерзании углов в своей квартире, прилегающих к техническому этажу. Максим Сидоркин сообщил, что в ближайшее время будет организована встреча с жительницей на месте, с участием представителя управляющей компании и сотрудника ЖКХ администрации. Планируется проведение проверки вентиляционной системы и теплоизолирующего слоя между девятым и техническим этажами.

Напомним, что записаться на прием или обратиться за помощью в Общественную приемную местного отделения «Единой России» в Балашихе можно по телефону: 8(985)193-64-03. Приемы проходят регулярно, и каждый желающий может получить консультацию и помощь по актуальным вопросам ЖКХ.

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