Замглавы Балашихи Ирина Шведова встретилась с молодежью округа

Координатор партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» Ирина Шведова посетила инженерный класс гимназии № 1 имени Баландина в Балашихе. Даже на каникулах старшеклассники продолжают занятия, стремясь к новым знаниям.

Шведова рассказала ученикам о возможностях трудоустройства в Балашихе, особо отметив предприятия, нуждающиеся в молодых квалифицированных кадрах.

«Наш проект — это не просто профориентация, а реальная путевка в жизнь. Мы показываем ребятам, какие перспективы ждут их здесь, в Балашихе, и как их знания востребованы», — подчеркнула Ирина Шведова.

Такие встречи вдохновляют молодежь и открывают карьерные горизонты. Проект продолжает поддерживать талантливых ребят, помогая строить успешное будущее в родном городе.