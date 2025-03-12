Замглавы Балашихи Ирина Шведова провела личный прием жителей

Жители Балашихи обратились к заместителю главы округа Ирине Шведовой с актуальными вопросами. В ходе приема обсуждались темы начисления заработной платы, соблюдения трудового законодательства, оформления документов и разрешения трудовых споров.

Ирина Шведова выслушала каждого обратившегося, досконально изучила предоставленные документы и предложила конкретные рекомендации по решению возникших проблем.

«Защита прав работников — наша первостепенная задача. Каждый гражданин должен быть уверен в соблюдении своих трудовых прав, и мы готовы предоставить всестороннюю помощь в решении подобных вопросов», — отметила Ирина Шведова.

Также она подчеркнула важность активного взаимодействия с населением и выразила готовность продолжать работу в этом направлении.

Напоминаем, что любой житель округа может обратиться в местную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресам: городской округ Балашиха, улица Парковая, 7 и микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, 11. Для предварительной записи на прием можно позвонить по телефону: 8(985)193-64-03.