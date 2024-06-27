Замглавы Балашихи Дмитрий Варнавский встретился с жителями 28 микрорайона

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

В Балашихе, в гимназии № 1, состоялась встреча заместителя главы города Дмитрия Варнавского с жителями микрорайона 28. Мероприятие прошло в формате выездной администрации, что позволило местным жителям напрямую обсудить свои проблемы и предложения с представителями власти.

На встрече присутствовали начальники профильных управлений администрации, которые ответили на вопросы граждан. Особое внимание уделили строительству нового детского сада в микрорайоне, а также планам по реконструкции систем водоснабжения.

Эта встреча стала частью инициативы главы Балашихи Сергея Юрова, направленной на укрепление связей между администрацией и жителями различных районов. Регулярное проведение подобных мероприятий помогает адресно решать возникающие вопросы и способствует повышению качества жизни горожан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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