Заместители главы Шатуры провели личный прием жителей

Встреча с жителями округа прошла в администрации Шатуры. На их вопросы отвечали профильные специалисты.

Участие в мероприятии приняли заместители главы муниципального округа Наталья Федорова и Анна Глухова, а также руководитель Службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграт Асриян и начальник отдела строительства и архитектуры Денис Трушин. На прием пришли семь жителей.

Их обращения касались переселения из ветхого и аварийного жилья, а также благоустройства дорог к земельным участкам. Жители получили разъяснения по всем вопросам.

К примеру, одна из семей живет в селе Дмитровский Погост. Их аварийный дом должны расселить до конца 2028 года. Сейчас они должны принять решение: воспользоваться правом на получение сертификата и самостоятельно улучшить свои жилищные условия или подождать, когда в их поселке будут строить новый дом.