Заместители главы Мытищ провели очередную проверку состояния дворов

Обходы дворовых территорий регулярно совершаются в городском округе. Заместители главы муниципалитета еженедельно встречаются с жителями и решают волнующие их вопросы.

Во время очередного мониторинга дворовых территорий горожане интересовались проблемами своевременного вывоза мусора, уборки территории, ремонта парковочных столбиков и приведением в порядок информационного щита на дворовой площадке.

Ряд вопросов удалось решить на месте, остальные взяли в работу профильные специалисты.

Следующий обход дворовых территорий пройдет в Мытищах 5 декабря. Узнать точные даты и адреса проверок можно на официальных страницах администрации муниципалитета в социальных сетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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