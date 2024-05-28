Заместители главы Химок провели пешие обходы во всех микрорайонах округа

Заместители главы городского округа Химки каждую неделю проводят пешие обходы территорий во всех микрорайонах. Сотрудники администрации прямо на месте решают вопросы жителей и принимают их обращения и заявки.

Первый заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка провел обход по территории жилого комплекса «Город Набережных». Он оценил благоустройство квартала и готовность сквера «Набережная реки Клязьмы» к лету.

«Это непростой участок города, потому что на компактной площади большое количество многоквартирных домов, в которых работают разные управляющие компании. Поэтому необходимо найти возможность состыковать все эти структуры и обеспечить комфорт жителей. Обсудили достаточно много вопросов, составили план дальнейших работ и через пару недель вернемся с результатами», — рассказал Левочка.

Также встречи с жителями провели заместители главы Химок Денис Юрков, Николай Батышев, Андрей Зайцев и Александр Цуканов. Представители администрации проверяют ход ремонтных работ, состояние дворов, дорог, контейнерных площадок, а также содержание придомовых территорий, объектов торговли, медицинских учреждений и аптек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в Подмосковье.

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