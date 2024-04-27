Заместители главы Химок провели обходы микрорайонов | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 18:59 Заместители главы Химок провели обходы микрорайонов Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Заместители главы городского округа Химки провели пешие обходы территорий микрорайонов. Сотрудники администрации пообщались с жителями и взяли их обращения в работу.

Встречи на этой неделе провели первый заместитель главы Родион Левочка, а также Андрей Зайцев, Денис Юрков, Николай Батышев, Игорь Панчук и Александр Цуканов. Внимание акцентировали на ремонте дорог, благоустройстве дворов, уборке контейнерных площадок, а также содержании торговых точек, медицинских учреждений и аптек.

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«Мы стараемся подходить комплексно, не выделять какую-то одну проблему. Перед каждым выездом мы просматриваем подборку обращений граждан на той или иной территории и планируем маршрут обхода. Также мы на месте контролируем, как реализуется план уборки в рамках месяца чистоты и порядка», — отметил Родион Левочка.

Пешие обходы заместители проводят каждую неделю. Сотрудники администрации проверяют свои сектора вне зависимости от наличия заявок на территории.

Следующая встреча пройдет 2 мая в 9:30 в Левобережном на улице Совхозной, вблизи дома № 27. Обход проведет заместитель главы Андрей Зайцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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