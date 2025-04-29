Заместители главы Химок проведут обходы территорий округа

Администрация Химок продолжает личные обходы территорий. Заместители главы городского округа общаются с жителями во всех микрорайонах, чтобы оперативно реагировать на обращения и контролировать процесс благоустройства.

Каждый из заместителей отвечает за свой участок — план обходов составлен на основе обращений жителей и данных МЦУР.

Так, 30 апреля в 11:00 Анна Ватутина встретится с жителями дома № 16 на Совхозной улице. В этот же день в 15:30 Татьяна Зарубина проведет обход на у дома № 7/1 на Московской улице.

29 апреля в 13:30 с жителями дома № 16 на Юбилейном проспекте пообщается Андрей Зайцев. А 6 мая в 12:30 Александр Цуканов посетит улицу Первомайская в Сходне, рядом с домами № 22, 24, 26.

Во время обходов особое внимание уделяется состоянию дворов, дорог, контейнерных площадок, прилегающих территорий, аптек, медучреждений и объектов торговли.