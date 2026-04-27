Заместители глав и начальники управлений образованием Московской области прошли управленческий интенсив

С 24 по 25 апреля состоялся Управленческий интенсив для заместителей глав и начальников муниципальных управлений образованием Московской области. В течение двух дней участники осваивали современные методы руководства в условиях цифровой трансформации и вызовов времени, как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

На интенсиве участники научились создавать собственных цифровых ассистентов для анализа больших объемов данных, разработки стратегий и подготовки презентаций. Они освоили алгоритмы поиска нестандартных решений и внедрения изменений без потери управляемости, а также методы управления собственным ресурсным состоянием.

Во второй день интенсива прошла защита проектов, разработанных участниками. Среди представленных инициатив были: * «Хранители кода Подмосковья» — проект по формированию исторического наследия через создание хроники края каждым округом. * «Цифровые компетенции учителя» — инициатива по созданию системы для выявления и устранения цифровых дефицитов педагогических кадров. * «Трансформация муниципальной системы образования с учетом демографических вызовов» — проект с конкретными управленческими решениями для увеличения численности воспитанников дошкольных отделений в условиях демографического спада. * «Повышение качества образования в удаленных школах путем создания региональной образовательной платформы» — инициатива по запуску платформы, призванной сократить разрыв в качестве обучения между городскими и сельскими школами.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что формат интенсивной практической работы с ведущими экспертами становится новым стандартом профессионального роста для управленческих кадров системы образования Подмосковья.