Заместителем главы по имущественным вопросам в Чехове стала Елена Татарчук

В администрации городского округа Чехов на должность заместителя главы назначена Елена Татарчук. Она будет отвечать за вопросы, связанные с архитектурой, жилищной сферой, правовыми аспектами и земельно-имущественным комплексом.

Елена Татарчук родилась 25 июля 1980 года в Московской области. Она получила высшее образование, окончив в 2009 году «Российский новый университет» по специальности «юриспруденция». В 2020 году Елена завершила обучение в «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», где получила степень магистра в области государственного и муниципального управления.

За свою карьеру Елена Татарчук достигла классного чина муниципального советника Московской области третьего класса. В ее профессиональной деятельности были такие должности, как начальник управления земельно-имущественных отношений, председатель Комитета по управлению имуществом и заместитель главы администрации одного из муниципалитетов Подмосковья.

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