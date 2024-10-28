Заместитель прокурора провел прием жителей в Люберцах

Заместитель подмосковного прокурора Сергей Рокитянский провел прием жителей в Люберцах. Они обращались по вопросам жилищного и трудового права, ремонта дорог, нацпроектов и другим.

Как рассказали в прокуратуре региона, Рокитянский посетил Люберцы с рабочей поездкой. Там к нему обратился 21 человек. На встрече разобрали вопросы жилищного законодательства, трудового права, а также реализацию нацпроектов в Подмосковье, содержание дорог и многое другое.

Каждому дали исчерпывающие ответы и разъяснения. В результате приняли пять обращений.