Заместитель прокурора провел прием жителей в Люберцах

Заместитель подмосковного прокурора Сергей Рокитянский провел прием жителей в Люберцах. Они обращались по вопросам жилищного и трудового права, ремонта дорог, нацпроектов и другим.
Как рассказали в прокуратуре региона, Рокитянский посетил Люберцы с рабочей поездкой. Там к нему обратился 21 человек. На встрече разобрали вопросы жилищного законодательства, трудового права, а также реализацию нацпроектов в Подмосковье, содержание дорог и многое другое.
Каждому дали исчерпывающие ответы и разъяснения. В результате приняли пять обращений.
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