Заместитель прокурора Подмосковья провел личный прием жителей Краснознаменска

Заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев провел личный прием жителей Краснознаменска. На встречу к нему пришли 16 человек, которые обратились с вопросами по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах, соблюдению законодательства в сфере жилья, уголовного процесса, а также по вопросам лекарственного обеспечения детей и другим темам.
Андрей Ганцев и исполняющая обязанности прокурора Третьей прокуратуры Анастасия Игнатова подробно ответили на все вопросы и разъяснили действующие законы. По итогам встречи зарегистрировали 12 обращений. Проверка этих вопросов будет находиться под контролем прокуратуры области.
День открытых дверей прошел в филиале «Стрела» МАИ в Жуковском
Внук Зюганова попал в больницу в Москве
Конный клуб в деревне Салтыково Раменского округа начал подготовку к лету
Выставку фотографа-летописца Александра Иванова открыли в Серпухове
Отчетный концерт ансамбля «Кабриоль» пройдет в Наро-Фоминске в апреле
Более 300 жителей Орехово-Зуева вышли на субботник в городском парке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте