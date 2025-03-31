Заместитель прокурора Подмосковья провел личный прием жителей Краснознаменска

Фото: Прокуратура Московской области

Заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев провел личный прием жителей Краснознаменска. На встречу к нему пришли 16 человек, которые обратились с вопросами по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах, соблюдению законодательства в сфере жилья, уголовного процесса, а также по вопросам лекарственного обеспечения детей и другим темам.

Андрей Ганцев и исполняющая обязанности прокурора Третьей прокуратуры Анастасия Игнатова подробно ответили на все вопросы и разъяснили действующие законы. По итогам встречи зарегистрировали 12 обращений. Проверка этих вопросов будет находиться под контролем прокуратуры области.

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