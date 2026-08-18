Заместитель подмосковного Минстройкомплекса вышел в финал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Заместитель начальника Управления подготовки документации для строительства подмосковного Минстройкомплекса Олег Алешин вышел в финал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Он защитил авторский проект в направлении «Инфраструктура» — «Цифровой проектный офис ПИР». Цель проекта — сокращение сроков и оптимизация процессов строительства.

Конкурс проводился Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Минстроя России. Это один из ключевых проектов по выявлению перспективных управленцев в сфере строительства. Финалисты представляют авторские проекты, направленные на развитие строительной отрасли или смежных направлений.

Для Московской области тема особенно актуальна, так как регион стабильно удерживает лидерство по объемам жилищного строительства и вводу инфраструктурных объектов. Управленческие решения напрямую влияют на темпы реализации государственных программ.

Финал конкурса прошел с 13 по 16 августа в Саратове.