Заместитель министра науки России посетил технопарк ЦАГИ в Жуковском

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова посетила технопарк ЦАГИ в Жуковском. Она ознакомилась с научно-технологическими разработками резидентов.
Вместе с Ольгой Петровой технопарк ЦАГИ посетили заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Анна Брайнес, министр образования Московской области Ингрид Пильдес и глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.
Делегация познакомилась с научно-технологическими разработками компаний-резидентов и проектами прикладных лабораторий. Гости увидели потенциал образовательной платформы и макетного производства на площадке учебно-методического центра TsAGIstart. Они предложили обсудить дальнейшее развитие площадки.
«Мы представили проекты развития образовательной инфраструктуры города, молодежного центра дополнительного образования и проект по подготовке высококвалифицированных специалистов в научно-инженерной сфере», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.
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