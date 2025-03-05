Заместитель министра науки России посетил технопарк ЦАГИ в Жуковском

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова посетила технопарк ЦАГИ в Жуковском. Она ознакомилась с научно-технологическими разработками резидентов.

Делегация познакомилась с научно-технологическими разработками компаний-резидентов и проектами прикладных лабораторий. Гости увидели потенциал образовательной платформы и макетного производства на площадке учебно-методического центра TsAGIstart. Они предложили обсудить дальнейшее развитие площадки.

Вместе с Ольгой Петровой технопарк ЦАГИ посетили заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Анна Брайнес, министр образования Московской области Ингрид Пильдес и глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

«Мы представили проекты развития образовательной инфраструктуры города, молодежного центра дополнительного образования и проект по подготовке высококвалифицированных специалистов в научно-инженерной сфере», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.

О строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта на днях рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.