Заместитель главы Серпухова посетила организацию «Краски жизни»

Заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова встретилась с матерями воспитанников АНО «Краски жизни». Организация поддерживает подростков и молодых людей с ментальными нарушениями и объединяет более 20 семей.

С момента своего открытия в сентябре 2023 года организация значительно расширилась и в феврале 2024 года переехала в новое, более подходящее помещение на муниципальной площадке. Это создало комфортные условия для общения, социализации и развития молодых людей.

Новое пространство включает учебные и спортивные классы, а также комнату для обучения основным бытовым навыкам. Родители с заботой обустраивают помещения, создавая уютную атмосферу для детей.

Татьяна Орлова отметила, что команда работает сплоченно и использует разнообразные подходы в развитии детей. Они активно участвуют в различных мероприятиях, таких как занятия по футболу и мастер-классы, включая посещение Серпуховского историко-художественного музея. Дети особенно ценят встречи с волонтерами.

Неиссякаемой энергии, твердой веры в будущее, как можно больше позитивных, теплых, солнечных дней — чтобы на душе всегда было тепло и гармонично. Самое главное — крепкого здоровья», — прокомментировала Татьяна Орлова.