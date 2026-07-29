Заместитель главы Подольска провел обход территорий в центре города

Заместитель руководителя муниципалитета Александр Золотов совместно с председателем совета депутатов округа Игорем Науменковым и представителями профильных служб провел обход центральной части Подольска — Большой Серпуховской улицы. В мероприятии также приняли участие представители мместного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

В ходе осмотра проверили благоустройство и чистоту территорий. Профильным специалистам в работу передан список выявленных недочетов: скопившийся смет, нескошенная трава, проблемные участки асфальтового покрытия на тротуаре, разрушающиеся элементы декора на зданиях, необходимость уборки мусора и очистки приямков.

Особое внимание уделили состоянию мемориальных досок — эти объекты всегда находятся в поле зрения жителей, важно поддерживать их в надлежащем виде. Александр Золотов поручил профильным службам в течение двух недель решить обозначенные вопросы.