Заместитель главы Павловского Посада посетил научно-исследовательское предприятие

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов посетил АО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций». Директор Сергей Никонов познакомил гостя с работой предприятия и рассказал о планах на будущее.

АО «ЭНИЦ» — одно из ведущих неядерных научно-исследовательских предприятий Госкорпорации «Росатом». Оно занимается разработкой, испытанием и внедрением инновационных решений, которые напрямую влияют на надежность, безопасность и эффективность работы атомных электростанций страны.

Сергей Никонов показал Сергею Балашову подразделения и цеха предприятия. Вместе они обсудили перспективы и форматы взаимодействия между научно-исследовательским центром и администрацией Павлово-Посадского городского округа.

«Пожелал коллективу компании дальнейших успехов в работе и благополучия! Такие флагманы науки — гордость и гарантия технологического суверенитета нашей страны», — отметил Сергей Балашов.