Вопросы ЖКХ и здравоохранения решили на встрече с жителями деревни Семеново

На встрече с жителями обсудили вопросы, касающиеся благоустройства и установки наружного освящения. Все пожелания направлены для проработки ответственным организациям.

«Выразила слова благодарности жителям деревни за собранную гуманитарную помощь семьям, прибывшим из Курской области», — добавила Аргунова.

Ранее она совместно с главным врачом Павлово-Посадской больницы Мариной Мягченковой провела другую встречу с жителями. Они обсудили порядок записи на прием к врачам узкой специальности, обеспечение льготников лекарствами. Все вопросы по последней теме можно уточнить по телефону: 8 (49643) 5-23-03.

Напомним, на территории Павлово-Посадского городского округа для решения вопросов здравоохранения можно позвонить на «горячую линию» главного врача: 8 (49643) 2-02-06 или обратиться к его секретарю: 8 (49643) 2-25-55.

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